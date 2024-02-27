В Санкт-Петербурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Региональная общественная организация "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области" и Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге организовали мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского

Региональная общественная организация "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области" и Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге организовали мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает российское бюро Report , мероприятие началось с минуты молчания, затем был показан видеоролик, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В материале была представлена историческая справка, рассказывающая о предпосылках и виновниках Ходжалинского геноцида.

Исполнительный директор общественной организации Рашада Оруджова поприветствовала гостей от имени председателя РОО "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Вагифа Мамишева. Она отметила, что азербайджанская диаспора северной столицы РФ ежегодно собирается, чтобы чтить память жертв этой кровавой трагедии.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов в своем выступлении рассказал об истории Ходжалинского геноцида, подчеркнув, что международная кампания "Справедливость Ходжалы!", инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой активно освещает трагические события 26 февраля 1992 года на мировой арене. Генконсул отметил, что после освобождения Ходжалы от оккупации многие виновники геноцида получили справедливое наказание.

Заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Андрей Друшляков выразил соболезнования всему азербайджанскому народу и отметил важность сохранения памяти о погибших.

Председатель Союза азербайджанской молодежи Эльман Манафов также подчеркнул важность вовлечения молодежи в увековечивание памяти жертв геноцида и распространение правды о произошедших событиях через социальные сети и современные ресурсы.

В завершении мероприятия были прочитаны суры из священного Корана в память о жертвах.