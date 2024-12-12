В Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

20:08

В Санкт-Петербурге по инициативе Генерального консульства Азербайджана состоялось памятное мероприятие, посвященное 21-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и исторической личности Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, участники мероприятия сначала возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева на улице Гороховой, где в 1949-1950 годах располагалось высшее учебное заведение Министерства государственной безопасности СССР, в котором учился великий лидер.

В центре "Таврический" Межпарламентской Ассамблеи СНГ по инициативе Генерального консульства состоялось мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева.

Временно исполняющий обязанности генерального консула в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде рассказал о жизни и деятельности Гейдара Алиева, подчеркнув, что он является национальной гордостью азербайджанского народа.

Руководитель представительства МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов отметил значительный вклад Гейдара Алиева в развитие азербайджано-российских отношений, основанных на дружбе, уважении и доверии. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство между двумя странами было заложено Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм "Сердце Лидера", посвященный Гейдару Алиеву.