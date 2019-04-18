​В Санкт-Петербурге начинает работу МПА СНГ

В Санкт-Петербурге в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ сегодня обсудят международное сотрудничество, экономику и вопросы безопасности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что за столом переговоров соберутся руководители парламентов и делегации из девяти стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ассамблея откроется конференцией по противодействию международному терроризму. Наряду с этим представители стран СНГ обсудят вопросы информационной безопасности, борьбы с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.

Наряду с этим участники обсудят 11 модельных законопроектов, касающихся правовых вопросов, экономики и финансов. В частности, будут говорить о ценообразовании и Налоговом кодексе для государств Содружества. Темой дискуссии станет и молодежное сотрудничество в странах Содружества.