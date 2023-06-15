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В Санкт-Петербурге прошла трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, РФ и Армении

В Санкт-Петербурге прошла трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, РФ и Армении В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце началась встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 19:15
В Санкт-Петербурге прошла трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, РФ и Армении

В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце прошла встреча генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, генпрокуроров России и Армении Игоря Краснова и Анны Вардапетян.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Мероприятие стало пятой по счету встречей, проведенной в подобном формате, начиная с 2021 года. Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в Москве в декабре 2022 года, в рамках которой главы прокуратур Азербайджана, России, Армении обсуждали перспективы взаимодействия.

Высоко оценивая обоюдную готовность к продолжению профессионального диалога, Игорь Краснов поблагодарил обе стороны за конструктивный подход к налаживанию дальнейшего взаимодействия.

"Как Вам известно, менее месяца назад состоялась очередная встреча Глав наших государств. На ней лидеры Азербайджана, Армении и России договорились выработать взаимоприемлемые решения по целому ряду актуальных вопросов, связанных с нормализацией жизнеобеспечения приграничного региона", – подчеркнул Игорь Краснов.

Он посчитал крайне важным продолжать поддерживать постоянные контакты, следовать курсу реализации достигнутых договоренностей для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития региона, стабилизации азербайджано-армянских отношений.

"Я лично и все мои подчиненные, в том числе дислоцированные на приграничной территории военные прокуроры, продолжат оказывать необходимое содействие по обеспечению конструктивного взаимодействия между азербайджанской и армянской сторонами. При этом в качестве основной задачи вижу недопущение эскалации напряженности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать безопасные условия для гармоничного развития региона и достойной жизни всех, кто в нем проживает", - сказал И.Краснов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Baş prokurorlarının üçtərəfli görüşü baş tutub

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