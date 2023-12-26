В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств Содружества независимых государств (СНГ).
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Президент России пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.
Напомним, 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.