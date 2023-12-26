О нас

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств Содружества независимых государств (СНГ), которую традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 14:15
В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент России пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Напомним, 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Informal meeting of CIS heads of state kicks off in Russia’s St. Petersburg
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda MDB ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü başlayıb

Другие новости из категории

Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот гендиректору протокольного отдела МИД Эфиопии
ФотоПосол Азербайджана вручил копии верительных грамот гендиректору протокольного отдела МИД Эфиопии
26 декабря 2023 г. 14:42
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
26 декабря 2023 г. 13:25
Кямран Алиев обсудил с иранским коллегой уголовное дело о нападении на посольство Азербайджана
ФотоКямран Алиев обсудил с иранским коллегой уголовное дело о нападении на посольство Азербайджана
26 декабря 2023 г. 10:47
Советник президента Узбекистана: Наши отношения с Азербайджаном плодотворно развиваются
Советник президента Узбекистана: Наши отношения с Азербайджаном плодотворно развиваются
25 декабря 2023 г. 22:59
Кремль: Планов по отдельным двусторонним контактам лидеров Азербайджана и Армении на саммите СНГ нет
Кремль: Планов по отдельным двусторонним контактам лидеров Азербайджана и Армении на саммите СНГ нет
25 декабря 2023 г. 18:46
Генеральный секретарь ОПЕК поздравил президента Азербайджана
Генеральный секретарь ОПЕК поздравил президента Азербайджана
25 декабря 2023 г. 18:17
Община: Армянская дипломатия должна прекратить деструктивную деятельность
Община: Армянская дипломатия должна прекратить деструктивную деятельность
25 декабря 2023 г. 17:56
Папа Римский выразил надежду на скорейшее достижение мира между Баку и Ереваном
Папа Римский выразил надежду на скорейшее достижение мира между Баку и Ереваном
25 декабря 2023 г. 16:59
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере инноваций
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере инноваций
25 декабря 2023 г. 16:52
Посольство Азербайджана в Германии обратилось к соотечественникам в связи с президентскими выборами
Посольство Азербайджана в Германии обратилось к соотечественникам в связи с президентскими выборами
25 декабря 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi