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В Сан-Франциско состоялась встреча генконсулов ​​Азербайджана и Казахстана

В Сан-Франциско состоялась встреча генконсулов ​​Азербайджана и Казахстана Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов встретился со своей казахстанской коллегой Назирой Нурбаевой.
Внешняя политика
2 февраля 2025 г. 11:42
В Сан-Франциско состоялась встреча генконсулов ​​Азербайджана и Казахстана

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов встретился со своей казахстанской коллегой Назирой Нурбаевой.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети.

"Благодарю Генерального консула Казахстана в Сан-Франциско Назиру Нурбаеву за искренний прием и гостеприимство. Рад провести конструктивное обсуждение, вдохновленное крепкой дружбой и партнерством между Азербайджаном и Казахстаном", - написал азербайджанский дипломат.

Напомним, что ранее азербайджанские дипломаты почтили память турецких коллег, ставших жертвами террориста из АСАЛА.

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Версия на азербайджанском языке San-Fransiskoda Azərbaycan və Qazaxıstan baş konsullarının görüşü baş tutub

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