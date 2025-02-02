В Сан-Франциско состоялась встреча генконсулов ​​Азербайджана и Казахстана

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов встретился со своей казахстанской коллегой Назирой Нурбаевой.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов встретился со своей казахстанской коллегой Назирой Нурбаевой.

Как сообщает Report , об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети.

"Благодарю Генерального консула Казахстана в Сан-Франциско Назиру Нурбаеву за искренний прием и гостеприимство. Рад провести конструктивное обсуждение, вдохновленное крепкой дружбой и партнерством между Азербайджаном и Казахстаном", - написал азербайджанский дипломат.

Напомним, что ранее азербайджанские дипломаты почтили память турецких коллег, ставших жертвами террориста из АСАЛА.