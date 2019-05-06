 Наверх

В Сан-Диего 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана

В Сан-Диего 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана

В городе Сан-Диего американского штата Калифорния 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана. 

Об этом Report сообщили в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. Соответствующую декларацию подписал мэр города Кевин Фолконер (Kevin L. Faulkoner). 

В направленной в Генконсульство Азербайджана декларации говорится, что 28 мая 1918 года азербайджанский народ создал первую на мусульманском Востоке светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые во всем мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право. 

Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi