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В Самарканде состоялось учредительное собрание Организации профсоюзов тюркских государств

В Самарканде состоялось учредительное собрание Организации профсоюзов тюркских государств В Самарканде состоялось учредительное собрание Организации профсоюзов тюркских государств.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 13:23
В Самарканде состоялось учредительное собрание Организации профсоюзов тюркских государств

В Самарканде состоялось учредительное собрание Организации профсоюзов тюркских государств.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалиев, председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин, председатель Конфедерации профсоюзных организаций Турции Эргюн Аталай, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков и другие гости.

На повестке дня стояли вопросы касательно утверждения устава и состава совета организации, избрания президента, вице-президента, генерального секретаря, а также председателя ревизионной комиссии и прочие актуальные темы.

Участники мероприятия провели обмен мнениями по вопросам повестки, выдвинули свои предложения.

По итогам собрания президентом организации был избран председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков, вице-президентом - председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев, генеральным секретарем - председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалди Даулеталин.

Штаб-квартира организации будет располагаться в столице Турции Анкаре. Конгресс организации пройдет 29 ноября этого года в Анкаре.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətlərinin Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının təsis yığıncağı keçirilib

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