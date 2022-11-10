10 ноября в Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев проводят встречу в Самарканде.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана, встреча двух лидеров проходит на полях саммита Организации тюркских государств (ОТГ).
Президенты двух стран настроены ускорять взаимовыгодное сотрудничество, реализуя конкретные проекты в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической и нефтегазовой отрасли.
Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан для участия в IX Саммите Организации тюркских государств.