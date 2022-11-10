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В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана

В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана 10 ноября в Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.
Внешняя политика
10 ноября 2022 г. 17:26
В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана

10 ноября в Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

16.59

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев проводят встречу в Самарканде.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана, встреча двух лидеров проходит на полях саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Президенты двух стран настроены ускорять взаимовыгодное сотрудничество, реализуя конкретные проекты в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической и нефтегазовой отрасли.

Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан для участия в IX Саммите Организации тюркских государств.

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Версия на азербайджанском языке Səmərqənddə Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani and Uzbek Presidents underway in Samarkand

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