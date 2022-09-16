Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества

В Самарканде началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе.

16 сентября в Самарканде начал работу Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.



Как сообщает Report, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и глав государств и правительств других стран, принимавших участие в Саммите.



Затем главы государств и правительств сделали совместное фото.



В настоящее время проходит заседание Саммита ШОС в расширенном составе.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.

10:04

В Самарканде началось заседание Саммита Совета глав государств ШОС в узком составе.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", перед началом встречи в узком составе лидеры стран ШОС провели неформальную беседу.

Узбекистан в рамках председательствования провел свыше 80 крупных мероприятий с полным охватом всех направлений и сфер взаимодействия ШОС, заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания.

По его словам, благодаря общим усилиям подготовлено свыше 40 соглашений и решений к подписанию. В них отражены общие подходы стран-участниц ШОС к перспективным и востребованным направлениям сотрудничества. Это концепция и программа в области усиления взаимосвязанности промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и торговли.