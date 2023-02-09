В Саатлы, Сабирабаде, Имишли организован сбор гумпомощи для пострадавших в Турции

В Саатлы, Сабирабаде, Имишли организован сбор гумпомощи для пострадавших в Турции

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции также осуществляется в Саатлы, Сабирабаде и Имишли.

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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции также осуществляется в Саатлы, Сабирабаде и Имишли. Как сообщает Report, жители районов активно подключились к кампании по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в братской Турции. Жители в основном сдают теплую одежду, перчатки, носки, палатки, одеяла, матрасы, генераторы, подгузники, средства гигиены. В акции также принимают участие местные бизнесмены, предприятия, управления. После сортировки собранная гуманитарная помощь будет доставлена на грузовиках к месту назначения в городе Баку. Подпишитесь на наш Telegram канал