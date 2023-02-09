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В Саатлы, Сабирабаде, Имишли организован сбор гумпомощи для пострадавших в Турции

В Саатлы, Сабирабаде, Имишли организован сбор гумпомощи для пострадавших в Турции Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции также осуществляется в Саатлы, Сабирабаде и Имишли.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 20:50
В Саатлы, Сабирабаде, Имишли организован сбор гумпомощи для пострадавших в Турции

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции также осуществляется в Саатлы, Сабирабаде и Имишли.

Как сообщает Report, жители районов активно подключились к кампании по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в братской Турции.

Жители в основном сдают теплую одежду, перчатки, носки, палатки, одеяла, матрасы, генераторы, подгузники, средства гигиены.

В акции также принимают участие местные бизнесмены, предприятия, управления.

После сортировки собранная гуманитарная помощь будет доставлена на грузовиках к месту назначения в городе Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlı, Sabirabad, İmişlidə də Türkiyə üçün yardımlar toplanır

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