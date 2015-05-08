В ряде регионов Азербайджана проведены семинары на тему сотрудничества с НАТО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане в рамках полномочий посольства-коор
Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, мероприятия прошли 6 мая в Шемкире, 7 мая - в Мингячевире и 8 мая - в Барде при поддержке Международной школы НАТО и министерства иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации, на семинарах участвовали студенты, учителя местных университетов, представители региональных властей.
В рамках семинаров состоялись обсуждения на тему роли НАТО в архитектуре евроатлантическ
Выступая на семинарах, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул важность информирования населения в регионах Азербайджана о деятельности НАТО.
Участники семинаров также выразили свое мнение по поводу позитивного сотрудничества НАТО-Азербайджа
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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