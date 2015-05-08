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    В ряде регионов Азербайджана проведены семинары на тему сотрудничества с НАТО

    Семинары состоялись в Шемкире, Мингячевире и Барде

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане в рамках полномочий посольства-координатора НАТО провело серию региональных семинаров на тему "Евроатлантическая безопасность и сотрудничество между Азербайджаном и НАТО: опыт прошлого и перспективы".

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, мероприятия прошли 6 мая в Шемкире, 7 мая - в Мингячевире и 8 мая -  в Барде при поддержке Международной школы НАТО и министерства иностранных дел Азербайджана.

    Согласно информации, на семинарах участвовали студенты, учителя местных университетов, представители региональных властей.

    В рамках семинаров состоялись обсуждения на тему роли НАТО в архитектуре евроатлантической безопасности; фундаментального сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также механизмы и инструменты этого сотрудничества такие как Сотрудничество ради Мира, План действий индивидуального партнерства и т.д. 

    Выступая на семинарах, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул важность информирования населения в регионах Азербайджана о деятельности НАТО.

    Участники семинаров также выразили свое мнение по поводу позитивного сотрудничества НАТО-Азербайджан.

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