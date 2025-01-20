В Румынии прошло мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января

Посольство Азербайджана в Румынии провело мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Посольство Азербайджана в Румынии провело мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, сначала сотрудники дипмиссии в связи с Национальным днем траура почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, сыгравшего неоценимую роль в раскрытии подлинных фактов "Кровавом января" для мирового сообщества, и возложили цветы к его памятнику в парке "Тей" в Бухаресте.

Затем в посольстве было организовано мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии 20 Января, в котором приняли активное участие наши соотечественники, проживающие и обучающиеся в Румынии, а также представители азербайджанской диаспоры.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января и всех героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Посол Гудси Османов, обращаясь к исторической хронике 80-90-х годов прошлого века, отметил, что Азербайджан обрел суверенитет и независимость в результате проявления воли его народа в знак протеста против предвзятого, избирательного отношения, не подчинившегося этим кровавым преступлениям и продемонстрировавшего подлинное единство.

Затем в рамках мероприятия состоялись показ документального фильма "Кровавый январь - свидетельские документы", а также фотовыставка, посвященная трагедии 20 января.

