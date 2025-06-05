В Румынии отметили День независимости Азербайджана

15:07 В Бухаресте по инициативе посольства Азербайджана было проведено мероприятие и организована выставка, посвященные 28 мая - Дню независимости.

В Бухаресте посольством Азербайджана проведено мероприятие и организована выставка, посвященные 28 мая - Дню независимости.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие 800 гостей.

В рамках мероприятия была организована выставка фотографий, отражающая масштабные строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, развитие Азербайджана, а также фотографии, посвященные отношениям двух стран.

В завершение во время приема гостям были представлены блюда азербайджанской национальной кухни.

Мероприятие широко освещалось в румынских СМИ.