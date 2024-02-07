В Румынии наблюдается активность на внеочередных выборах президента Азербайджана

В Румынии наблюдается активность на внеочередных выборах президента Азербайджана.

В Румынии наблюдается активность на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в посольстве Азербайджана в этой стране, на данный момент проголосовало 45% зарегистрированных избирателей.

"В Румынии зарегистрировано 66 избирателей. До 12:00 проголосовали 23 человека. На данный момент проголосовали 30 человек, что составляет 45% от общего числа избирателей", - заявили в посольстве.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.