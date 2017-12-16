В Российском информационно-культурном центре в Баку подвели итоги молодежных программ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) 16 декабря руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов встретился с участниками проекта Россотрудничества "Новое поколение", Форума молодёжных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье", Слета молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и рядом делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе РИКЦ.

Состоялся обстоятельный диалог о дальнейшем сотрудничестве.

В частности, речь шла об участии в совместных проектах в 2018 году, создании онлайн-площадки для участников молодежных программ Россотрудничества и соотечественников.