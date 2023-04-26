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В Москве открылась фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

В Москве открылась фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева 26 апреля в рамках 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве в салоне Царской башни Казанского железнодорожного вокзала открылась фотовыставка.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 16:59
В Москве открылась фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

26 апреля в рамках 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве в салоне Царской башни Казанского железнодорожного вокзала открылась фотовыставка.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие организовано по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", при совместной организации ОАО "Российские железные дороги», Российского университета транспорта и посольства Азербайджана в России.

Перед выставкой азербайджанская делегация посетила мемориальную доску участников БАМа на Ярославском железнодорожном вокзале.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр транспорта России Виталий Савельев подписали туристический купон под названием "Эстафета поколений", посвященный строительству БАМа. Купон был вручен штабу студенческо-молодежных отрядов Российского университета транспорта и ветеранам БАМа.

На фотовыставке представлены фотографии, посвященные важному вкладу великого лидера в создание проекта в качестве транспортного куратора Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в годы работы первым заместителем председателя Совета Министров СССР.

Выступивший на церемонии открытия министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, что в создании БАМа личные качества Гейдара Алиева, наряду с его профессиональными качествами, сыграли большую роль: "Благодаря вниманию, чуткости и заботе Гейдара Алиева в успешном строительстве проекта в регионе со сложным рельефом и суровым климатом сформировался сильный командный дух. Под руководством великого лидера вся семья БАМа смогла превратить невозможное в реальность. На фотографиях, представленных сегодня, запечатлены редкие моменты той истории. Следует также отметить, что азербайджанские специалисты, приехавшие работать в этот регион в 1975 году, сыграли большую роль в истории успеха БАМа".

На мероприятии выступил помощник президента РФ Игорь Левитин, который предоставил участникам обширную информацию о работе, проделанной на БАМе благодаря высоким управленческим качествам Гейдара Алиева. "Как член делегации, принимавшей участие в церемонии вбивания золотого символического костыля на разъезде Мирошниченко на участке соединения рельсов 9 мая 1984 года, я с гордостью вспоминаю те годы, когда имел возможность общаться с таким лидером, как Гейдар Алиев".

"Присвоение имени Гейдара Алиева новой станции, открытой в 2008 году на станции БАМа "Ангоя", является выражением большой благодарности за его заслуги", - подчеркнул Игорь Левитин.

Затем официальные лица ознакомились с фотостендами и обменялись мнениями с участниками выставки.

В мероприятии приняли участие делегация министерства транспорта России, руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги", дипломаты посольства Азербайджана в России, представители действующей в России азербайджанской диаспоры, члены Российского общественного объединения "БАМ", представители местной общественности и СМИ.

Выставка продлится до 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərgi təşkil olunub
Версия на английском языке ФотоPhoto exhibition dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev organized in Russia

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