В Москве открылась фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

26 апреля в рамках 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве в салоне Царской башни Казанского железнодорожного вокзала открылась фотовыставка.

26 апреля в рамках 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве в салоне Царской башни Казанского железнодорожного вокзала открылась фотовыставка.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие организовано по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", при совместной организации ОАО "Российские железные дороги», Российского университета транспорта и посольства Азербайджана в России.

Перед выставкой азербайджанская делегация посетила мемориальную доску участников БАМа на Ярославском железнодорожном вокзале.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр транспорта России Виталий Савельев подписали туристический купон под названием "Эстафета поколений", посвященный строительству БАМа. Купон был вручен штабу студенческо-молодежных отрядов Российского университета транспорта и ветеранам БАМа.

На фотовыставке представлены фотографии, посвященные важному вкладу великого лидера в создание проекта в качестве транспортного куратора Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в годы работы первым заместителем председателя Совета Министров СССР.

Выступивший на церемонии открытия министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, что в создании БАМа личные качества Гейдара Алиева, наряду с его профессиональными качествами, сыграли большую роль: "Благодаря вниманию, чуткости и заботе Гейдара Алиева в успешном строительстве проекта в регионе со сложным рельефом и суровым климатом сформировался сильный командный дух. Под руководством великого лидера вся семья БАМа смогла превратить невозможное в реальность. На фотографиях, представленных сегодня, запечатлены редкие моменты той истории. Следует также отметить, что азербайджанские специалисты, приехавшие работать в этот регион в 1975 году, сыграли большую роль в истории успеха БАМа".

На мероприятии выступил помощник президента РФ Игорь Левитин, который предоставил участникам обширную информацию о работе, проделанной на БАМе благодаря высоким управленческим качествам Гейдара Алиева. "Как член делегации, принимавшей участие в церемонии вбивания золотого символического костыля на разъезде Мирошниченко на участке соединения рельсов 9 мая 1984 года, я с гордостью вспоминаю те годы, когда имел возможность общаться с таким лидером, как Гейдар Алиев".

"Присвоение имени Гейдара Алиева новой станции, открытой в 2008 году на станции БАМа "Ангоя", является выражением большой благодарности за его заслуги", - подчеркнул Игорь Левитин.

Затем официальные лица ознакомились с фотостендами и обменялись мнениями с участниками выставки.

В мероприятии приняли участие делегация министерства транспорта России, руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги", дипломаты посольства Азербайджана в России, представители действующей в России азербайджанской диаспоры, члены Российского общественного объединения "БАМ", представители местной общественности и СМИ.

Выставка продлится до 30 апреля.