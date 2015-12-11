В Риме состоялось мероприятие "Италия-Азербайджан: вместе в будущее" - ФОТО

Рим. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Риме состоялось мероприятие "Италия-Азербайджан: вместе в будущее".

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Италии приняли участие сотрудники посольства, проживающие в Италии азербайджанцы, представители общественности Италии.

Вначале на мероприятии был представлен видеоролик об Азербайджане. В частности, был показан павильон Азербайджана на EXPO-2015 в Милане.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Италии Вагиф Садыхов рассказал о перспективах развития двусторонних отношений.

Затем были вручены благодарственные грамоты некоторым общественным деятелям Италии за вклад в развитие отношений между двумя странами. Среди награжденных - известный итальянский певец Аль Бано.