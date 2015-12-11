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    В Риме состоялось мероприятие "Италия-Азербайджан: вместе в будущее" - ФОТО

    Общественным деятелям Италии вручены благодарственные грамоты за вклад в развитие отношений с Азербайджаном

    Рим. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Риме состоялось мероприятие "Италия-Азербайджан: вместе в будущее".

    Как сообщает Report, на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Италии приняли участие сотрудники посольства, проживающие в Италии азербайджанцы, представители общественности Италии.

    Вначале на мероприятии был представлен видеоролик об Азербайджане. В частности, был показан павильон Азербайджана на EXPO-2015 в Милане.

    Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Италии Вагиф Садыхов  рассказал  о перспективах развития двусторонних отношений. 

    Затем были вручены благодарственные грамоты некоторым общественным деятелям Италии  за вклад в развитие отношений между двумя странами. Среди награжденных -  известный итальянский певец Аль Бано. 

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