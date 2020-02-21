В Риме состоялась церемония официальных проводов президента Ильхама Алиева

21 февраля в Риме состоялась церемония официальных проводов президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находившегося с государственным визитом в Итальянской Республике.

Как сообщает Report, в Квиринальском дворце в Риме в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был подарен альбом с фотографиями, отражающими государственный визит.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла проводили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.