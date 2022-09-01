В Риме состоялась церемония обмена подписанными документами в связи с созданием Итальяно-Азербайджанского университета

В Риме состоялась церемония обмена подписанными документами в связи с созданием Итальяно-Азербайджанского университета

1 сентября в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве, определением рамок итальяно-азербайджанского сотрудничества, созданием факультетов и программ между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебным

https://static.report.az/photo/54254ecb-562c-31a5-92e8-be256799ac6d.jpg https://static.report.az/photo/54254ecb-562c-31a5-92e8-be256799ac6d.jpg

1 сентября в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве, определением рамок итальяно-азербайджанского сотрудничества, созданием факультетов и программ между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии - университетом Луиса Гвидо Карли, университетом Сапиенца в Риме, Туринским Политехническим университетом, Болонским университетом и Миланским политехническим университетом. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Documents on establishment of Italy-Azerbaijan University exchanged in Rome