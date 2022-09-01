В Риме состоялась церемония обмена подписанными документами в связи с созданием Итальяно-Азербайджанского университета

1 сентября в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве, определением рамок итальяно-азербайджанского сотрудничества, созданием факультетов и программ между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии - университетом Луиса Гвидо Карли, университетом Сапиенца в Риме, Туринским Политехническим университетом, Болонским университетом и Миланским политехническим университетом.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.