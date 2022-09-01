О нас

В Риме состоялась церемония обмена подписанными документами в связи с созданием Итальяно-Азербайджанского университета

В Риме состоялась церемония обмена подписанными документами в связи с созданием Итальяно-Азербайджанского университета 1 сентября в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве, определением рамок итальяно-азербайджанского сотрудничества, созданием факультетов и программ между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебным
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 12:52
В Риме состоялась церемония обмена подписанными документами в связи с созданием Итальяно-Азербайджанского университета

1 сентября в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве, определением рамок итальяно-азербайджанского сотрудничества, созданием факультетов и программ между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии - университетом Луиса Гвидо Карли, университетом Сапиенца в Риме, Туринским Политехническим университетом, Болонским университетом и Миланским политехническим университетом.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Documents on establishment of Italy-Azerbaijan University exchanged in Rome
Версия на азербайджанском языке Romada İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə əlaqədar imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 12:35
Российский политолог: Любая встреча лидеров Азербайджана и Армении - продвижение вперед
Российский политолог: Любая встреча лидеров Азербайджана и Армении - продвижение вперед
1 сентября 2022 г. 12:29
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
1 сентября 2022 г. 11:59
МИД Азербайджана поздравил Узбекистан с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Узбекистан с Национальным днем
1 сентября 2022 г. 11:51
Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией
Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией
1 сентября 2022 г. 11:09
Ильхам Алиев: Уверен, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут углубляться
Ильхам Алиев: Уверен, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут углубляться
1 сентября 2022 г. 11:07
Азербайджанский лидер направил поздравительное письмо президенту Узбекистана
Азербайджанский лидер направил поздравительное письмо президенту Узбекистана
1 сентября 2022 г. 11:01
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу
1 сентября 2022 г. 11:00
Азербайджан и ОАЭ празднуют 30-летие установления дипотношений
Азербайджан и ОАЭ празднуют 30-летие установления дипотношений
1 сентября 2022 г. 10:52
В Кыргызстане состоится заседание глав МВД стран СНГ
В Кыргызстане состоится заседание глав МВД стран СНГ
1 сентября 2022 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi