В Риме прошло мероприятие к годовщине Ходжалинского геноцида

В столице Италии Риме состоялось мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Италии в соцсети X.

Мероприятие прошло в церкви Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe a Via Nomentana и было организовано совместно посольствами Азербайджана в Италии и при Святом Престоле, а также Культурным центром в Риме. В нем приняли участие представители дипломатического корпуса, местной общественности и азербайджанской диаспоры, проживающей в итальянской столице.

После минуты молчания в память о жертвах трагедии участникам была представлена информация о событиях в Ходжалы.

Отмечалось, что в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы", инициированной в 2008 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, правда о трагедии получила более широкое распространение на международной арене.

В художественной части мероприятия хор университета UniMarconi и музыкальная капелла Costantina исполнили произведения мировых композиторов, в том числе "Траурную оду" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.