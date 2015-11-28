Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Риме пройдет презентация отношений между Италией и Азербайджаном.

Как сообщает Report¸ мероприятие пройдет 30 ноября во дворце Ферраджоли при поддержке Ассоциации дружбы и сотрудничества Италия-Азербайджан.

Цель мероприятия - способствовать развитию отношений между Италией и Азербайджаном в различных сферах, таких как культура, экономика, спорт, туризм.

Среди гостей мероприятия будут такие звезды итальянского шоу-бизнеса, культуры и спорта, как певец Аль Бано, экс-пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла, актриса Элизабет Пеллини, президент футбольного клуба "Лацио" Клаудио Лотито и другие.