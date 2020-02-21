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В Риме дан прием в честь президента Азербайджана - ФОТО

В Риме дан прием в честь президента Азербайджана - ФОТО

20 февраля в Квиринальском дворце в Риме от имени президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы был дан государственный прием в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на приеме также присутствовали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Главы государств выступили на приеме.

Затем в Квиринальском дворце состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра. На концерте были исполнены произведения выдающихся азербайджанских и итальянских композиторов.

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