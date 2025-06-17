В Риге состоялся круглый стол "Разминирование в Азербайджане: приоритеты и угрозы"

В Риге состоялся круглый стол на тему "Разминирование в Азербайджане: приоритеты и угрозы"

В Риге состоялся круглый стол на тему "Разминирование в Азербайджане: приоритеты и угрозы".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Латвии.

Посол Эльнур Султанов отметил, что в результате почти 30-летней оккупации Армения заложила около 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов на 13% территории Азербайджана. Это препятствует восстановлению освобожденных земель и возвращению переселенцев.

Бывший президент Латвии Раймондс Вейонис подчеркнул серьезность минной угрозы: "Хотя война завершилась, прочный мир невозможен без гарантии безопасности. Азербайджану необходима не только словесная поддержка, но и реальная политическая воля со стороны международного сообщества. Латвия тоже сталкивалась с последствиями неразорвавшихся боеприпасов после обеих мировых войн".

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Азербайджан - стратегический партнер Латвии, и международное содействие важно для ликвидации минной угрозы, в том числе с точки зрения охраны культурного наследия.

Депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов указал, что Армения устанавливала мины и в гражданских районах, а международная помощь покрывает менее 5% потребностей.

Замглавы ANAMA Самир Поладов презентовал деятельность агентства, отметив не только гуманитарные, но и экологические последствия минной угрозы и важность участия международных доноров в решении проблемы.