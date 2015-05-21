​В Риге открывается саммит Восточного партнерства

Рига. 21 мая. REPORT.AZ/ В Риге открывается Четвертый саммит Восточного партнерства.

Как сообщает Report, сегодня вечером главы государств и правительств стран Евросоюза и участников Восточного партнерства соберутся в "Доме черноголовых" на торжественный ужин, который пройдет за закрытыми дверями.

Официальная часть саммита состоится 22 мая в здании Национальной латвийской библиотеки.

Участники саммита обсудят ход реализации программы Восточное партнерство, а также перспективы ее развития.

Азербайджан на саммите представят заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов и министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Напомним, в рамках саммита также состоялись I Медиа-конференция стран Восточного партнерства и III бизнес-форум Восточного партнерства.

Напомним, программа Восточное партнерство, запущенная в Праге в 2009 году, нацелена на сближение ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью.