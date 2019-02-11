В России при генеральном спонсорстве Азербайджана проводится международная выставка

Москва. 11 февраля. REPORT.AZ/ В столице Российской Федерации, Москве, в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась выставка "Продэкспо-2019".

Как сообщает российское бюро Report, генспонсором 26-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их изготовления является Азербайджан.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу во время выступления на церемонии открытия сказал, что в выставке участвует 31 компания нашей страны.

Выставка – очень хорошая возможность для стран-участников выйти на российский рынок, заключить выгодные сделки, повысить товарооборот между нашими странами и улучшить благосостояние народов. Посол напомнил, что в эти дни министр экономического развития России Максим Орешкин совершил визит в Азербайджан: "Мы побывали на месте строительства моста над рекой Самур между Азербайджаном и Россией. Строители планируют завершить строительство четырехполосного моста до конца текущего года. После строительства моста даже из таких дальних стран, как Индия, Афганистан будет возможно посредством железной дороги Север-Юг за 15-16 дней доставлять грузы в Россию, а отсюда в другие страны", - подчеркнул П.Бюльбюльоглу.

В экспозиции, где представлена 31 компания из Азербайджана, предлагаются новые сельхозпродукты, консервы, природные минеральные воды, различные алкогольные и безалкогольные напитки, чай, орехи и фундук, сухофрукты, кондитерские изделия и др.

Отметим, что организуемый под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ и при содействии министерства сельского хозяйства РФ "Продэкспо" является самым крупным на пространстве бывшего СССР проектом выставки продукции продовольственной промышленности.

На выставке "Продэкспо-2019" общей площадью 100 тыс. кв. метров представлены более 2300 компаний, производящих продукты питания и различные напитки в 65 странах.

Игбал Рустамов