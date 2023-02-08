В результате землетрясения в Турции погибла гражданка Азербайджана

Гражданам Азербайджана, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в турецком городе Кахраманмараш и прилегающих провинциях, оказывается помощь. Принимаются и рассматриваются сотни обращений, поступивших на горячие линии оперативных штабов, с

Гражданам Азербайджана, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в турецком городе Кахраманмараш и прилегающих провинциях, оказывается помощь. Принимаются и рассматриваются сотни обращений, поступивших на горячие линии оперативных штабов, созданных в министерстве иностранных дел Азербайджана, посольстве и генконсульстве в Турции.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

"На основе поступившей информации составляется список потерпевших граждан. В связи с этим налажено сотрудничество с министерствами внутренних дел, здравоохранения и образования Турции, Турецким Советом высшего образования и другими госструктурами.

Параллельно осуществляется эвакуация граждан Азербайджана. Для беспроблемного выполнения эвакуации в зону землетрясения направлена группа сотрудников посольства и аппарата военного атташе при посольстве.

7 февраля 2023 года из 12 пострадавших от землетрясения провинций через Грузию по суше эвакуированы 205 граждан Азербайджана и их близкие родственники. На сегодняшний день также запланирована эвакуация большого числа наших граждан, в связи с чем принимаются соответствующие меры.

На сегодняшний день мы получили информацию о смерти одного гражданина Азербайджанской Республики – жительницы города Баку Буньятовой Наили Айдын гызы 1980 г.р. В настоящее время принимаются меры для доставки тела в Азербайджан", - сообщили в МИД.