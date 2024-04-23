В рамках визита Жапарова в Баку будут подписаны документы в торгово-экономической сфере

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан, который состоится 24-25 апреля, планируется подписание совместной декларации и ряда соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и куль

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан, который состоится 24-25 апреля, планируется подписание совместной декларации и ряда соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия", - сказал Азымбакиев.

Также планируются проведение заседания межгоссовета.

Жапаров примет участие в закладке капсулы под строительство средней школы в селе Хыдырлы.

Ранее сообщалось о том, что эту школу будет строить Кыргызстан.