В рамках визита президента Азербайджана в Кыргызстан подписан ряд документов

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан подписан ряд документов, направленных на наращивание азербайджано-кыргызского сотрудничества.

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан подписан ряд документов, направленных на наращивание азербайджано-кыргызского сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали Решение Первого заседания Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.

Кроме того, подписаны следующие документы: