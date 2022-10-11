В рамках визита президента Азербайджана в Кыргызстан подписан ряд документов

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан подписан ряд документов, направленных на наращивание азербайджано-кыргызского сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали Решение Первого заседания Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.
Кроме того, подписаны следующие документы:
- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики о создании Кыргызско-Азербайджанского Фонда развития;
- Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики в области карантина растений;
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики на 2023–2025 годы;
- Протокол о сотрудничестве в области обязательного государственного социального страхования между Социальным фондом Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;
- Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и взаимопонимания между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Бишкек (Кыргызская Республика) и городом Баку (Азербайджанская Республика).