Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН стартовал Молодежный форум под девизом "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

Как сообщает Report, на открытии форума выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

На мероприятии принимают участие представители международных организаций, молодые лидеры.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер в своем выступлении выразил благодарность Азербайджану за организацию мероприятия.

По его словам, мир должен объединиться вокруг обсуждаемой темы: "Мы не сможем достичь целей без единства. Молодежь - катализатор будущего. Данная программа обмена создает условия для изучения культур. В данном вопросе важное значение имеет также безопасность. Необходимо приветствовать инициативу поддержки молодежи".