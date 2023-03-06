В рамках Пятой конференции ООН представлена выставка Азербайджана

5-9 марта 2023 года в столице Катара Дохе в рамках Пятой конференции ООН по малоразвитым странам (LDC5) Азербайджанской Республикой была организована выставка с целью демонстрации работ и помощи в таких направлениях устойчивого развития, как борьба с бедн

5-9 марта 2023 года в столице Катара Дохе в рамках Пятой конференции ООН по малоразвитым странам (LDC5) Азербайджанской Республикой была организована выставка с целью демонстрации работ и помощи в таких направлениях устойчивого развития, как борьба с бедностью, здравоохранение, образование и окружающая среда в указанных странах.

Как передает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, на выставке, вызвавшей широкий интерес участников, Азербайджанским агентством содействия международному развитию (AIDA), действующим при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, были представлены видео и печатные материалы, отражающие международную помощь нашей страны, особенно странам LDC.