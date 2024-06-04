В рамках программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года запланировано 8 мероприятий

В рамках международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года в Шуше запланировано проведение восьми мероприятий.

В рамках международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года в Шуше запланировано проведение восьми мероприятий.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на церемонии открытия международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024".

Министр напомнил, что в этом году Молодежной столицей Азербайджана, а также Организации тюркских государств был избран Лянкяран: "В 2024 году наша молодежь в регионах также проявляет активность на международных аренах, что нас очень радует. Вместе с региональными молодежными организациями мы будем проводить различные мероприятия".