О нас

В рамках программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года запланировано 8 мероприятий

В рамках программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года запланировано 8 мероприятий В рамках международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года в Шуше запланировано проведение восьми мероприятий.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 19:47
В рамках программы Шуша - молодежная столица ОИС 2024 в течение года запланировано 8 мероприятий

В рамках международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" в течение года в Шуше запланировано проведение восьми мероприятий.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на церемонии открытия международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024".

Министр напомнил, что в этом году Молодежной столицей Азербайджана, а также Организации тюркских государств был избран Лянкяран: "В 2024 году наша молодежь в регионах также проявляет активность на международных аренах, что нас очень радует. Вместе с региональными молодежными организациями мы будем проводить различные мероприятия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Şuşa İƏT-in Gənclər Paytaxtı 2024" çərçivəsində il ərzində səkkiz tədbir keçiriləcək

Другие новости из категории

Президенту Ильхаму Алиеву представлен юбилейный номер журнала Caspian Energy
Президенту Ильхаму Алиеву представлен юбилейный номер журнала Caspian Energy
4 июня 2024 г. 20:52
Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в ликвидации последствий минного загрязнения
Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в ликвидации последствий минного загрязнения
4 июня 2024 г. 19:30
Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева
Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева
4 июня 2024 г. 19:13
Спикер Милли Меджлиса проинформировала кыргызского коллегу о ситуации в регионе
Спикер Милли Меджлиса проинформировала кыргызского коллегу о ситуации в регионе
4 июня 2024 г. 18:54
Президент Бангладеш направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
Президент Бангладеш направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
4 июня 2024 г. 18:39
Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции
Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции
4 июня 2024 г. 18:30
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в области климата
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в области климата
4 июня 2024 г. 18:05
Замглавы МИД Польши прибыл в Баку для участия в политических консультациях
Замглавы МИД Польши прибыл в Баку для участия в политических консультациях
4 июня 2024 г. 17:51
Таха Айхан: Мероприятия в Шуше приведут нас к более мирному будущему
Таха Айхан: Мероприятия в Шуше приведут нас к более мирному будущему
4 июня 2024 г. 17:37
Стартовала международная программа Шуша - молодежная столица ОИС 2024
ФотоСтартовала международная программа "Шуша - молодежная столица ОИС 2024"
4 июня 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi