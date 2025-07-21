В рамках III Шушинского глобального медиафорума обсудили влияние соцсетей на общественное мнение

В рамках III Шушинского глобального медиафорума состоялась панельная сессия на тему "Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: СМИ и границы медиаграмотности".

В рамках III Шушинского глобального медиафорума состоялась панельная сессия на тему "Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: СМИ и границы медиаграмотности".

Как передает корреспондент Report, в обсуждении приняли участие представители и эксперты ведущих мировых цифровых платформ, включая LinkedIn, TikTok, Google и YouTube.

Дискуссия стала пространством для глубокого анализа текущих тенденций медиапотребления, изменения моделей взаимодействия с информацией, а также вызовов, стоящих перед обществом в эпоху цифрового шума.

Участники панели подробно рассмотрели влияние алгоритмов на формирование общественного мнения, риски, связанные с распространением недостоверной информации, а также подчеркнули важность развития критического мышления и медиаграмотности.

Директор департамента государственной политики и общественных вопросов по России, Восточной Европе, Центральной Азии и Монголии TikTok Сергей Соколов поделился видением развития платформы в регионе, рассказал о становлении TikTok, его стратегических приоритетах и стремительном росте аудитории. По его словам, популярность TikTok обусловлена доступностью формата, возможностью самовыражения и широким инструментарием для создания креативного контента.

Обращаясь к журналистам и медиаспециалистам, он порекомендовал сосредоточиться на таких ключевых аспектах, как креативность, подлинность, регулярность публикаций и адаптация контента под формат коротких видеороликов. Именно эти факторы, по его мнению, обеспечивают устойчивую вовлеченность аудитории и помогают завоевать доверие пользователей.

Старший преподаватель по связям с общественностью, тренер по социальным сетям и исследователь из Университета Саншайн-Кост (UniSC) Карен Сазерленд отметила, что часть журналистов по-прежнему придерживается высоких профессиональных стандартов и тщательно проверяет информацию. Однако, по ее словам, встречаются и те, кто предпочитает распространять непроверенные сведения ради хайпа и быстрой популярности. "Несмотря на технологический прогресс, остаются пробелы, мешающие полностью фильтровать недостоверный контент", - подчеркнула она.

Руководитель отдела продаж в государственном секторе, здравоохранении и некоммерческом секторе в LinkedIn для регионов EMEA и LATAM Шеймус Клэнси в своем выступлении акцентировал, что LinkedIn - это не просто социальная сеть, а прежде всего профессиональная платформа, ориентированная на карьерный рост, деловые контакты и обмен экспертными знаниями.

Он рассказал о возможностях LinkedIn в сфере трудоустройства, профессионального развития и построения личного бренда. По его словам, платформа открывает доступ к глобальному сообществу специалистов и помогает организациям находить нужные кадры, а соискателям — эффективно продвигать себя на рынке труда.