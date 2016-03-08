​В рамках Глобального форума в Азербайджане состоялось пленарное заседание Совета по взаимодействию

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви состоялось пленарное заседание Совета по взаимодействию (InterAction Council) в рамках IV Глобального форума в Баку.

Как сообщает Report, на заседании приняли участие бывшие президенты Греции, Норвегии, Украины, Ирландии, Венгрии и Колумбии. В то же время к заседанию присоединились бывшие государственные деятели и главы правительств Иордании, Венгрии, Танзании, Нигерии, Кипра и Ямайки.

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен в своем выступлении рассказал об истории и цели создания Совета. Он отметил, что организации такого рода служат установлению стабильности во всем мире.

Директор Александрийской библиотеки, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в своем выступлении отметил, что заседание проводится в рамках предстоящего IV Глобального форума в Баку и посвящено обсуждению происходящих в мире, в частности, на Ближнем Востоке событий.