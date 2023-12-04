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​​​​​​​В рамках COP28 в ОАЭ прошло мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана

​​​​​​​В рамках COP28 в ОАЭ прошло мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае состоялось мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 10:59
​​​​​​​В рамках COP28 в ОАЭ прошло мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана

В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае состоялось мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов рассказал о масштабах минной проблемы в Азербайджане.

Сулейманов отметил, что вооруженные силы Армении установили в Карабахе и Восточном Зангезуре около 1,5 млн мин, тем самым разрушили чистую экосистему этих территорий.

В рамках мероприятия также состоялись панельные дискуссии на темы защита биоразнообразия и ускорение экологической реабилитации, влияние мин на экосистему и инновационные методы экологического восстановления после разминирования территорий. Участники мероприятия также обсудили реализацию программы по борьбе с минной угрозой в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоEvent on landmine problem of Azerbaijan held within COP28 in UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоBƏƏ-də COP28 çərçivəsində Azərbaycanın mina probleminə dair tədbir keçirilib

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