​​​​​​​В рамках COP28 в ОАЭ прошло мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана

В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае состоялось мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана.

В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае состоялось мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов рассказал о масштабах минной проблемы в Азербайджане.

Сулейманов отметил, что вооруженные силы Армении установили в Карабахе и Восточном Зангезуре около 1,5 млн мин, тем самым разрушили чистую экосистему этих территорий.

В рамках мероприятия также состоялись панельные дискуссии на темы защита биоразнообразия и ускорение экологической реабилитации, влияние мин на экосистему и инновационные методы экологического восстановления после разминирования территорий. Участники мероприятия также обсудили реализацию программы по борьбе с минной угрозой в Азербайджане.