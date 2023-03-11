В рамках Бакинского форума прошли дискуссии на тему геостратегического значения Африки

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось очередное панельное заседание на тему "Геостратегическое значение Африки: перспективы и вызовы".

На панельной сессии, проведенной под модераторством бывшего президента Мавритании Амины Гуриб-Факим приняли участие экс-президент Мавритании Кассам Утим, бывший премьер-министр Сенегала Амината Туре, экс-президент Малави Джойс Банда, специальный представитель генерального секретаря ООН по Западной Африке в 2003-2007 годах, специальный представитель ООН по Сомали в 2007-2010 годах Ахмеду ульд-Абдаллах, президент организации Liberal International Хакима Эль Хаите, экс-министр иностранных дел Нигера, генеральный директор IPITI Consulting Айшату Миндауду.

Выступая на встрече, президент организации Liberal International Хакима Эль Хаите сказала, что последствия изменения климата - самая сложная проблема, с которой когда-либо сталкивалось человечество: "Через 20 лет все последствия изменения климата будут необратимыми. Промышленно развитые страны должны прекратить выбросы".

Другие участники дискуссии также высказали свое мнение о геостратегическом значении Африки.