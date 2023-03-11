О нас

В рамках Бакинского форума прошли дискуссии на тему геостратегического значения Африки

В рамках Бакинского форума прошли дискуссии на тему геостратегического значения Африки X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 16:11
В рамках Бакинского форума прошли дискуссии на тему геостратегического значения Африки

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось очередное панельное заседание на тему "Геостратегическое значение Африки: перспективы и вызовы".

На панельной сессии, проведенной под модераторством бывшего президента Мавритании Амины Гуриб-Факим приняли участие экс-президент Мавритании Кассам Утим, бывший премьер-министр Сенегала Амината Туре, экс-президент Малави Джойс Банда, специальный представитель генерального секретаря ООН по Западной Африке в 2003-2007 годах, специальный представитель ООН по Сомали в 2007-2010 годах Ахмеду ульд-Абдаллах, президент организации Liberal International Хакима Эль Хаите, экс-министр иностранных дел Нигера, генеральный директор IPITI Consulting Айшату Миндауду.

Выступая на встрече, президент организации Liberal International Хакима Эль Хаите сказала, что последствия изменения климата - самая сложная проблема, с которой когда-либо сталкивалось человечество: "Через 20 лет все последствия изменения климата будут необратимыми. Промышленно развитые страны должны прекратить выбросы".

Другие участники дискуссии также высказали свое мнение о геостратегическом значении Африки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Forumu: “Afrikanın geostrateji əhəmiyyəti: Perspektivlər və çağırışlar” mövzusunda panel iclası keçirilib

Другие новости из категории

Джафар Гусейнзаде: Умышленное нарушение трехстороннего заявления может привести к началу военных действий
Джафар Гусейнзаде: Умышленное нарушение трехстороннего заявления может привести к началу военных действий
11 марта 2023 г. 15:34
Румен Радев: Рады работать с президентом Азербайджана в качестве стратегического партнера и союзника
Румен Радев: Рады работать с президентом Азербайджана в качестве стратегического партнера и союзника
11 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство
Ильхам Алиев: Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство
11 марта 2023 г. 15:07
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01
Президент Болгарии: Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа
Президент Болгарии: Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа
11 марта 2023 г. 14:50
Президент Азербайджана приглашен с официальным визитом в Болгарию
Президент Азербайджана приглашен с официальным визитом в Болгарию
11 марта 2023 г. 14:40
Ильхам Алиев: Мы видим весьма практические результаты стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией
Ильхам Алиев: Мы видим весьма практические результаты стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией
11 марта 2023 г. 14:36
Экс-премьер-министр: Мы должны защищать Азербайджан от агрессии Ирана
Экс-премьер-министр: Мы должны защищать Азербайджан от агрессии Ирана
11 марта 2023 г. 14:07
Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии
Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии
11 марта 2023 г. 13:56
Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
ФотоИльхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
11 марта 2023 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi