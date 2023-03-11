В рамках Бакинского форума проходят дискуссии на тему мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума проходит очередное панельное заседание на тему "Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него".

На панельной сессии, проходящей под модераторством бывшего резидента-координатора ООН в Украине Фрэнсиса О'Доннелла, приняли участие председатель правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала принц Турки бин Фейсал Аль Сауд, бывший министр иностранных дел Египта Амир Муса и бывший генсек Организации исламского сотрудничества Экмелледин Ихсаноглу.

Панельная сессия продолжается выступлениями.