В рамках 5-го раунда диалога по безопасности Азербайджан-ЕС обсужден процесс нормализации с Арменией

В рамках пятого раунда Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан стороны затронули нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

В рамках пятого раунда Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан стороны затронули нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении , размещенном на сайте Европейской службы внешних связей.

"Пятое заседание Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан состоялось 13 июня в Брюсселе. Участники провели открытый обмен мнениями о состоянии двусторонних отношений между ЕС и Азербайджаном, а также по актуальным вопросам внешней политики и политики безопасности, представляющим взаимный интерес", - говорится в документе.

Отмечается, что стороны коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также более широких вопросов региональной безопасности. В этом контексте была упомянута важность содействия региональной стабильности и устойчивой координации. Азербайджанская сторона подчеркнула двусторонний характер диалога между Баку и Ереваном.

"ЕС подчеркнул свою постоянную поддержку мирного процесса с целью создания безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе", - отмечается в релизе.

Также была подчеркнута роль Азербайджана как надежного и важного энергетического партнера и его значение в дальнейшем развитии Среднего коридора.

"Была высоко оценена поддержка ЕС гуманитарного разминирования и помощь жертвам мин в Азербайджане. Было заявлено, что в рамках инициативы ЕС Team Europe и других программ будет продолжена дальнейшая помощь азербайджанской программе разминирования. Азербайджанская сторона также подтвердила свою заинтересованность в изучении возможного сотрудничества с ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF).

В завершение встречи ЕС и Азербайджан договорились продолжать регулярные обмены по вопросам внешней политики и политики безопасности. Стороны также подчеркнули важность конструктивной работы по всем соответствующим направлениям двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Азербайджан", - отмечается в совместном заявлении.

На заседании сопредседательствовали помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Энрике Мора.