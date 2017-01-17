МИД: В прошлом году в двух странах были открыты посольства Азербайджана, а в одном городе - почетное консульство

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в двух странах были открыты посольства Азербайджана, а в одном городе – почетное консульство.

Как сообщает Report, об этом говорится в посвященном итогам 2016 года отчете министерства иностранных дел Азербайджана.

Как отметили в МИД, открыты посольства Азербайджана в Алжирской Народной Демократической Республике и Республике Ирак, а в австралийском городе Перт - почетное консульство.

Кроме того, посол Азербайджанской Республики в Федеральной Демократической Республике Эфиопия аккредитован в Республику Джибути, Республику Кения и отдел ООН в Найроби, а посол Азербайджанской Республики в Малайзии – в Королевство Таиланд.