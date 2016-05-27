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    ​В прошлом году МИД вернуло в госбюджет 235 тыс. манатов

    Фактический расход составил 12 174,4 тыс. манатов

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В госбюджете на 2015 год для министерства иностранных дел Азербайджана предусмотрено 13 297,1 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в заключении Счетной палаты по годовому отчету по выполнению госбюджета и законопроекту "Об исполнении госбюджета на 2015 год Азербайджанской Республики".

    В отчетный год открыто финансирование на 12 484,0 тыс. манатов, фактический расход составил 12 174,4 тыс. манатов.

    По сравнению с 2014 годом, в 2015 году сумма затрат по министерству сократилась на 503,8 тыс. манатов или 4 %.

    В конце года было возвращено 235,2 тыс. манатов или 1,9% неиспользованных средств.

    Отметим, что заключение Счетной палаты вынесут на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 31 мая. 

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