​В прошлом году МИД вернуло в госбюджет 235 тыс. манатов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В госбюджете на 2015 год для министерства иностранных дел Азербайджана предусмотрено 13 297,1 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом отмечается в заключении Счетной палаты по годовому отчету по выполнению госбюджета и законопроекту "Об исполнении госбюджета на 2015 год Азербайджанской Республики".

В отчетный год открыто финансирование на 12 484,0 тыс. манатов, фактический расход составил 12 174,4 тыс. манатов.

По сравнению с 2014 годом, в 2015 году сумма затрат по министерству сократилась на 503,8 тыс. манатов или 4 %.

В конце года было возвращено 235,2 тыс. манатов или 1,9% неиспользованных средств.

Отметим, что заключение Счетной палаты вынесут на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 31 мая.