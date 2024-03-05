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В прошлом году между Азербайджаном и 44 странами подписан 161 документ

В прошлом году между Азербайджаном и 44 странами подписан 161 документ В течение 2023 года Азербайджан подписал 161 документ с 44 странами.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 16:15
В прошлом году между Азербайджаном и 44 странами подписан 161 документ

В 2023 году Азербайджан подписал 161 документ с 44 странами.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за прошлый год.

Было отмечено, что Азербайджан подписал документы с США, Албанией, Беларусью, Бельгией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Боснией и Герцеговиной, Великобританией, Бразилией, Чехией, Китаем, Эсватини, Филиппинами, Грузией, Индией, Ираном, Ираком, Израилем, Швейцарией, Италией, Кубой, Колумбией, Венгрией, Мальдивами, Марокко, Египтом, Молдовой, Черногорией, Узбекистаном, Казахстаном, Катаром, Кыргызстаном, Руандой, Румынией, Россией, Сербией, Саудовской Аравией, Словакией, Сомали, Таджикистаном, Турцией, Северной Македонией, Угандой, Венесуэлой и Японией.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il Azərbaycanla 44 ölkə arasında ümumilikdə 161 sənəd imzalanıb

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