О нас
Аудио новости

В прошлом году из Грузии переселились более 1,4 тыс. граждан Азербайджана

В прошлом году из Грузии переселились более 1,4 тыс. граждан Азербайджана В 2021 году 1 429 граждан Азербайджана переселились из Грузии.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 11:59
В прошлом году из Грузии переселились более 1,4 тыс. граждан Азербайджана

В 2021 году 1 429 граждан Азербайджана переселились из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национального управления статистики Грузии

Согласно документу, из них 759 – мужчины, 670 – женщины. В годовом сравнении число переселившихся граждан сократилось на 1 518 человек.

В прошлом году число граждан Азербайджана, переселившихся в Грузию, составило 2 526 человек, что на 575 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В отчетный год число иммигрировавших в Грузию составило 74 008, эмигрировавших – 99 974 человека. В годовом сравнении число иммигрировавших в соседнюю страну сократилось на 15 988 человек, эмигрировавших из нее – выросло на 25 710 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ötən il Gürcüstandan mühacirət edən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi