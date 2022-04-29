В прошлом году из Грузии переселились более 1,4 тыс. граждан Азербайджана

В 2021 году 1 429 граждан Азербайджана переселились из Грузии.

В 2021 году 1 429 граждан Азербайджана переселились из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национального управления статистики Грузии

Согласно документу, из них 759 – мужчины, 670 – женщины. В годовом сравнении число переселившихся граждан сократилось на 1 518 человек.

В прошлом году число граждан Азербайджана, переселившихся в Грузию, составило 2 526 человек, что на 575 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В отчетный год число иммигрировавших в Грузию составило 74 008, эмигрировавших – 99 974 человека. В годовом сравнении число иммигрировавших в соседнюю страну сократилось на 15 988 человек, эмигрировавших из нее – выросло на 25 710 человек.