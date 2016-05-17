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    В прошлом году из Азербайджана в Израиль по программе репатриации переехали 117 человек

    Больше всего евреев переехали в Израиль из постсоветских стран и Франции

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году из Азербайджана в Израиль в рамках программы репатриации евреев (алия) переехало 117 человек. Об этом Report сообщили  в посольстве Израиля в Баку.

    Отметим, что прошлый год был рекордным по количеству людей, переехавших в Израиль. Как сообщает Haaretz со ссылкой на информацию министерства репатриации и абсорбции Израиля, 29 715 иммигрантов из более чем 90 стран мира переехали в эту страну в прошлом году.

    Больше всего евреев - 14 507 - переехали из стран постсоветского  пространства, а также из Франции (7 054 человек). 

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