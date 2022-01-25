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В прошлом году Европейский суд принял 79 решений по Азербайджану

В прошлом году Европейский суд принял 79 решений по Азербайджану В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 79 решений по Азербайджану
Внешняя политика
25 января 2022 г. 15:45
В прошлом году Европейский суд принял 79 решений по Азербайджану

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 79 решений по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2021 год".

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было принято на рассмотрение 425 заявлений по Азербайджану. 298 были отклонены, по 79 делам были вынесены решения.

Для сравнения, в 2020 году было принято на рассмотрение 525 заявлений по Азербайджану, 360 из них были отклонены, по 74 - ЕСПЧ вынес решения.

На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2021 году находились 116 дел, а в 2020 - 159.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 79 qərar çıxarıb
Версия на английском языке European Court made 79 decisions on Azerbaijan in 2021

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