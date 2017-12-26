В прошлом году больше половины обратившихся для получения канадской визы граждан Азербайджана получили отказ - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В 1995-2016 годы 169 граждан Азербайджана были депортированы из Канады.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве пограничных служб Канады.

Сообщается, что за последний 21 год самое большее количество фактов выдворения граждан Азербайджана из этой страны пришлось на 2002 год. Тогда 17 человек были депортированы из Канады. В 2016 году из страны выдворено 8 человек.

В министерстве гражданства и иммиграции Канады сообщили, что в 2007-2016 годы в посольства Канады в зарубежных странах обращение на временное проживание в стране подали 6370 граждан Азербайджана. Из них в отношении 6356 было принято решение. 4012 человек получили положительный ответ на обращение, 2252-м – отказали в визе. 92 человека отозвали свое обращение.

В последние 10 лет зафиксировано наибольшее количество обращений для посещения Канады. В 2016 году в консульские отделы поступило 1430 обращений от граждан Азербайджана. Из них 695 получили положительный ответ, 724-м – отказали, 11 человек отозвали обращение.

Вусал Азизов