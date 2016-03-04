 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В прошлом году Азербайджан экстрадировал 67 заключенных

    Проведены мероприятия по исполнению около 17 500 запросов в связи с экстрадицией

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году проведены мероприятия по исполнению около 17 500 запросов в связи с признанием и исполнением судебных решений иностранных государств, правовой помощью по уголовным делам и другим вопросам, экстрадицией.

    Как сообщает Report, информация об этом отражена в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2015-й год.

    Экстрадированы 67 заключенных для того, чтобы оставшуюся часть наказания они отбывали в своей стране.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi