В прошлом году Азербайджан экстрадировал 67 заключенных

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году проведены мероприятия по исполнению около 17 500 запросов в связи с признанием и исполнением судебных решений иностранных государств, правовой помощью по уголовным делам и другим вопросам, экстрадицией.

Как сообщает Report, информация об этом отражена в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2015-й год.

Экстрадированы 67 заключенных для того, чтобы оставшуюся часть наказания они отбывали в своей стране.