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В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева

В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева Во Владивостоке в Приморской области России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 19:20
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева

Во Владивостоке в Приморской области России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступила национально-культурная организация Приморского края "Азербайджанский Конгресс", в нем приняли участие губернатор Приморского края, представители мэрии города, общественности, диаспоры.

Мардан Новрузов, председатель правления Приморской краевой национально-культурной общественной организации "Азербайджанский конгресс", отметил, что большая честь отмечать столь значимое событие: "Большая честь отмечать 100-летний юбилей общенационального лидера Азербайджанского народа. Как вы знаете, в Азербайджане 2023 год объявлен годом Гейдара Алиева. Мы, азербайджанцы, где бы ни жили, отмечаем этот праздник".

В фойе Приморской филармонии была организована фотовыставка, отражающая встречи общенационального лидера Гейдара Алиева с выдающимися личностями России, а также строителями, принимавшими участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Также в ходе мероприятия был показан фильм о жизненном пути лидера.

В официальной части мероприятия губернатор Приморского края наградил представителей азербайджанской диаспоры, принимавших участие в социальной и культурной жизни города.

В рамках мероприятия представитель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Турал Сафаров и сотрудник Генерального консульства Азербайджана в России Эльнур Новрузов отметили вклад великого лидера в развитие сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

В концертной программе была продемонстрирована азербайджанская национальная музыка и танцы. Также выступила народная артистка Азербайджана Самира Джафарова, исполнив произведения на азербайджанском и русском языках.

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