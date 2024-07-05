В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 июля посетит Азербайджан, где примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 июля посетит Азербайджан, где примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В саммите, организованном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, также примут участие лидеры Турции, Казахстана и Кыргызстана. В мероприятии также запланировано участие глав стран-наблюдателей и генерального секретаря ОТГ.

По итогам саммита, как ожидается, будут подписаны Карабахская декларация, а также ряд других важных документов. Перед саммитом пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.