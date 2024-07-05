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В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше

В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 июля посетит Азербайджан, где примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 08:49
В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 июля посетит Азербайджан, где примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В саммите, организованном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, также примут участие лидеры Турции, Казахстана и Кыргызстана. В мероприятии также запланировано участие глав стран-наблюдателей и генерального секретаря ОТГ.

По итогам саммита, как ожидается, будут подписаны Карабахская декларация, а также ряд других важных документов. Перед саммитом пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.

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Версия на английском языке Uzbek president to participate in OTS informal summit in Shusha
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Şuşada TDT-nin qeyri-rəsmi sammitində iştirak edəcək

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