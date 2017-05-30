В Праге проходит заседание Постоянного комитета ПАСЕ

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Праге в Сенате Чехии проходит заседание Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report, в ходе заседания министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек представил приоритеты председательства его страны в Комитете министров Совета Европы в мае-ноябре 2017 года.

Глава МИД заявил, что в рамках председательства Чехии в Комитете министров СЕ планируется провести несколько мероприятий, конференций, посвященных правам человека, гендерному равенству и др. вопросам.

Л. Заоралек отметил, что намерен также провести несколько мероприятий при сотрудничестве с действующим председательством в ОБСЕ, в том числе в июне круглый стол, посвященный вопросам борьбы с радикализмом, и осенью - конференцию касательно свободы Интернета. Министр заявил, что 1 июня также представит приоритеты председательства Чехии в Комитете министров СЕ на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Отметим, на заседании принимают участие председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и депутат Сахиба Гафарова.

Участники заседания рассмотрят повестку летней сессии ПАСЕ, выслушают предложения. Также обсудят референдум в Турции по изменениям в Конституцию, результаты президентских выборов в Сербии и парламентских выборов в Армении, сформируют состав наблюдателей на парламентские выборы в Албании.