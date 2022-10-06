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Президент принимает участие в пленарной сессии открытия саммита Европейского политического сообщества

Президент принимает участие в пленарной сессии открытия саммита Европейского политического сообщества 6 октября в столице Чехии, Праге, началось пленарное заседание саммита Европейского политического сообщества.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 16:37
Президент принимает участие в пленарной сессии открытия саммита Европейского политического сообщества

6 октября в столице Чехии, Праге, началась пленарная сессия открытия саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в сессии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поприветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в работе саммита.

Европейское политическое сообщество является платформой для политической координации между странами континента. Цель сообщества – развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепление безопасности, стабильности и благополучия на европейском континенте.

В саммите принимают участие главы государств и правительств 44 стран. Проводимый впервые саммит Европейское политического сообщество объединяет лидеров европейских стран в духе равноправия и единства. В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросам мира и безопасности, экономической ситуации, энергетики и климата, миграции и мобильности.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends inaugural meeting of European Political Community Summit in Prague
Версия на азербайджанском языке ФотоPraqada “Avropa siyasi birliyi” Zirvə Toplantısının plenar iclası başlayıb, Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edir

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