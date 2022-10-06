Президент принимает участие в пленарной сессии открытия саммита Европейского политического сообщества

6 октября в столице Чехии, Праге, началось пленарное заседание саммита Европейского политического сообщества.

6 октября в столице Чехии, Праге, началась пленарная сессия открытия саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в сессии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поприветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в работе саммита.

Европейское политическое сообщество является платформой для политической координации между странами континента. Цель сообщества – развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепление безопасности, стабильности и благополучия на европейском континенте.

В саммите принимают участие главы государств и правительств 44 стран. Проводимый впервые саммит Европейское политического сообщество объединяет лидеров европейских стран в духе равноправия и единства. В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросам мира и безопасности, экономической ситуации, энергетики и климата, миграции и мобильности.